Двое игроков СК Днепр-1 могут продолжить карьеру в Буковине, сообщает FCDnipro.com.

Клуб Первой лиги уволил главного тренера – на вакантную должность сватают наставника из УПЛ

По информации источника, речь идет о полузащитниках Игоре Когуте и Сергее Горбунове. У обоих летом завершаются контракты с днепрянами.

Черновицкий клуб, который этот сезон завершает в лидерах в Группе выживания Первой лиги, поставил себе цель – выход в УПЛ. По сообщению Игоря Бурбаса, бюджет для команды второго дивизиона роскошный – 8,5 миллионов долларов.

Напомним, 28-летний Когут – воспитанник Днепра. В текущем сезоне в 13 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

30-летний Горбунов начинал в Мариуполе. Играл за Днепр-2, Шахтер-2, Металлист и Карпаты. В нынешнем первенстве отдал 1 ассист в 19 поединках. Transfermarkt просит за него 300 тысяч евро.

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