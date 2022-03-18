Полузащитник любительского клуба Случ (Березное) Богдан Семенчук погиб от российских оккупантов, сообщает Ровенская областная ассоциация футбола на своей странице в социальной сети Facebook.

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28-летний уроженец Ровенщины ушел на фронт добровольцем и был убит в бою под Киевом, защищая столицу нашего государства.

Напомним, это уже не первая футбольная смерть от рук оккупантов: ранее в бою за Киев пал смертью храбрых экс-защитник Карпат Виталий Сапило, игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко вместе с мамой погиб в результате взрыва попавшей в его дом российской бомбы, а представитель ДЮСШ Атлет Дмитрий Евдоченко был расстрелян вместе с матерью во время эвакуации семьи из Броварского района Киевской области.

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