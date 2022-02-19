"Очень нравится украинский футбол. Здесь приятно играть, стадионы хорошие, как и игроки, здесь непросто. Это превзошло мои ожидания, увидел что-то лучшее, чем ожидал.

Александрия потеряла двух полузащитников – одного из них уже успели прооперировать

Не говоря уже о том, кто такие Шахтер и Динамо, два впечатляющих клуба. За ними есть еще пять хороших команд и еще пять, которые слабее, но победить их непросто.

Зимой снега мало. Но самое страшное – холод, до минус 10. Но чемпионат возвращается, о погоде нужно забыть. Если нет – ты выходишь из этой игры.

После Словении у меня было предложение поиграть в Чили, но я выбрал Украину. Хочу в будущем играть в топ-чемпионате – Италии, Испании, Англии или Франции", – цитирует Спинелли La Nacion.

Напомним, аргентинский форвард перебрался в Александрию летом 2021 года на правах аренды. Контракт игрока принадлежит Дженоа. За украинский клуб Спинелли провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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