"Копына и Костышин получили повреждения. Юрий неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Денис тоже упал на плечо, у него что-то с ключицей.

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Пока неизвестно, когда они вернутся в состав – сейчас они в Киеве. Знаю, что Копыне уже сделали операцию, но ничего больше не могу добавить.

Сейчас главное отыграть последний спарринг, состав будет приближен к основному. Надо сыграть эту игру и готовиться к чемпионату", – сказал Гура в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Костышин перешел в Александрию из Колоса зимой в статусе свободного агента. Копына перебрался в команду Гуры летом 2021-го из Руха.

К слову, последний матч на сборах в Турции "горожане" проведут в четверг, 17 февраля, против казахского Аксу. Вторую часть сезона УПЛ Александрия начнет домашним матчем против Львова (26 февраля).

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