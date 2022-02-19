"Дуже подобається український футбол. Тут приємно грати, стадіони хороші, як і гравці, тут непросто. Це перевершило мої очікування, побачив щось краще, ніж очікував.

Олександрія втратила двох півзахисників – одного з них вже встигли прооперувати

Не кажучи вже про те, хто такі Шахтар та Динамо, два вражаючі клуби. За ними є ще п'ять хороших команд і ще п'ять, які слабші, але перемогти їх непросто.

Взимку снігу мало. Але найстрашніше – холод до мінус 10. Однак чемпіонат повертається, про погоду треба забути. Якщо ні – ти виходиш із цієї гри.

Після Словенії я мав пропозицію пограти в Чилі, але обрав Україну. Хочу в майбутньому грати у топ-чемпіонаті – Італії, Іспанії, Англії чи Франції", – цитує Спінеллі La Nacion.

Нагадаємо, аргентинський форвард перебрався до Олександрії влітку 2021 року на правах оренди. Контракт гравця належить Дженоа. За український клуб Спінеллі провів 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

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