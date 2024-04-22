Еще один наш земляк – Захарий Захаркив – имеет шанс со временем сыграть в Серии А.

Форвард Колоса Захарий Захаркив заинтересовал Аталанту, сообщает Sport.ua.

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Нападающему 16 лет и он выступает за "хлеборобов" в чемпионате U-19. Захарий дебютировал на уровне юношеского первенства еще в возрасте 15 лет.

По информации источника, Аталанта видит потенциал в Захаркиве и продолжит наблюдать за его дальнейшим прогрессом. Отмечается, что в свои 16 лет футболист выглядит уже физически сформированным игроком, имеет хорошую антропометрию, хорошо работает с мячом. У него есть все качества, чтобы вырасти в современного нападающего.

Напомним, в текущем сезоне Захаркив провел за юношескую команду Колоса 21 матч, в которых забил 4 гола.

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