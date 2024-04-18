Форвард сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко сделал все, чтобы завоевать престижный трофей, однако его усилий оказалось мало.

Кубок лиги профессионального развития U-17, полуфинал

Флитвуд U-17 – Уотфорд U-17 – 3:2

Голы: Уилкс, Хоуги, Робертс – Шевченко, Эдвардс

Тренер сборной Украины выделил сильные стороны Шевченко-младшего – есть и проблема

Накануне юношеская команда Уотфорда в финале Кубка лиги профессионального развития уступила Флитвуду и не смогла завоевать желанный трофей. Игра проходила на легендарном Хайбери – бывшем стадионе Арсенала. Участие в этом матче принял форвард сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко, проведя на поле весь матч.

Сын обладателя "Золотого мяча" стал одним из героев своей команды, забив первый гол Уотфорда уже на 5-й минуте – Кристиан поймал мяч, обыграл голкипера и нанес точный удар! Впоследствии он ассистировал партнеру во время второго взятия ворот. Этого, однако, не хватило – Флитвуд забил на 1 мяч больше и забрал Кубок.

Напомним, ранее Кристиан вместе со сборной Украины U-19 квалифицировался на чемпионат Европы, где в группе А сыграет с командами Северной Ирландии (хозяин соревнований), Норвегии и Италии.

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