Ще один наш земляк – Захарій Захарків – має шанс з часом зіграти в Серії А.

Форвард Колоса Захарій Захарків зацікавив Аталанту, повідомляє Sport.ua.

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Нападнику 16 років і він виступає за "хліборобів" у чемпіонаті U-19. Захарій дебютував на рівні юнацької першості ще у віці 15 років.

За інформацією джерела, Аталанта бачить потенціал у Захарківу та продовжить спостерігати за його подальшим прогресом. Зазначається, що у свої 16 років футболіст виглядає вже фізично сформованим гравцем, має хорошу антропометрію, гарно працює із м'ячем. Він має всі якості, щоб вирости у сучасного нападника.

Нагадаємо, у поточному сезоні Захарків провів за юнацьку команду Колоса 21 матч, в яких забив 4 голи.

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