Капитан сборной Украины заинтересовал Манчестер Сити – скауты "горожан" уже на полную просматривают легионера
Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Давид Фесюк не дает покоя гранду АПЛ.
Украинский голкипер Хайдука Давид Фесюк попал на радары Манчестер Сити, сообщает Sport.ua.
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Скауты английского клуба плотно отслеживают игру 18-летнего вратаря. Ранее они посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой украинца.
По информации источника, теперь представители "горожан" отправятся в столицу Северной Македонии Скопье, где юношеская сборная Украины в элит-раунде отбора будет бороться за выход на чемпионат Европы U-19 (турнир пройдет с 20 по 26 марта).
Напомним, контракт Фесюка принадлежит Хайдуку, но вторую часть сезона он проводит в составе клуба Кроация. Давид стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.
Ранее Футбол 24 сообщал о предметном интересе к Фесюку со стороны Валенсии и желании Словакии и Хорватии заиграть его за свои сборные.
К слову, соперниками сборной Украины U-19 в борьбе за выход на Евро-2025 будут Северная Македония, Швейцария и Латвия.
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