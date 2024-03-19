Украинский голкипер Хайдука Давид Фесюк попал на радары Манчестер Сити, сообщает Sport.ua.

Байер и Боруссия Д нацелились на трех игроков сборной Украины – двух из них ранее хотел Манчестер Юнайтед

Скауты английского клуба плотно отслеживают игру 18-летнего вратаря. Ранее они посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой украинца.

По информации источника, теперь представители "горожан" отправятся в столицу Северной Македонии Скопье, где юношеская сборная Украины в элит-раунде отбора будет бороться за выход на чемпионат Европы U-19 (турнир пройдет с 20 по 26 марта).

Напомним, контракт Фесюка принадлежит Хайдуку, но вторую часть сезона он проводит в составе клуба Кроация. Давид стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.

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Ранее Футбол 24 сообщал о предметном интересе к Фесюку со стороны Валенсии и желании Словакии и Хорватии заиграть его за свои сборные.

К слову, соперниками сборной Украины U-19 в борьбе за выход на Евро-2025 будут Северная Македония, Швейцария и Латвия.

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