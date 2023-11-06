"Это все произошло конечно из-за предвзятого судейства. Я просто не мог на это смотреть – как молодых ребят, которые только начинают играть в футбол, какой-то... со свистком просто "убивает", и издевается над ними.

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Я уважаю судей, со многими общаюсь лично, и за всю свою карьеру я не помню от себя таких случаев в отношении арбитров. Но в этой ситуации я жалею только об одном – что не влупил сильнее, чтобы он хорошо запомнил, что нельзя так судить.

Сначала он показал мне желтую, после того, как я ему сказал: "Давай немножко внимательнее!". А в следующий раз я метров за 20 от него просто прокомментировал его действия: "Сколько уже можно свистеть?". Арбитр просто искал момент, чтобы удалить меня. После красной карточки ни за что у меня просто не выдержали нервы.

После матча хотелось пообщаться с арбитром, но их выводили после такой игры под охраной, успел ему только сказать, что он вор! Пусть этот матч и его действия будут на его совести.

До Зидана мне еще далеко, он нокаутировал, а я лишь немножко задел. Еще не было клубного заседания. Я считаю, что оштрафовать меня должны обязательно! Я никогда не позволил бы себе так поступить, если бы мне было меньше лет. А так, я к каждой игре отношусь, как к последней, и очень серьезно и эмоционально все чувствую

Не боюсь ли я, что из-за этого поступка могу получить длительную дисквалификацию, которая может закончить мою карьеру? Не боюсь, и надеюсь, что дисквалификация будет справедливой, учитывая, что я не применял руки. Поживем-посмотрим", – сказал Шевченко в комментарии Українському футболу.

Напомним, 38-летний форвард появился на поле после перерыва, однако отыграл лишь 20 минут. На 66-й минуте форвард получил красную карточку от главного арбитра Василия Файды, а после этого подошел к нему и повторил легендарный удар Зидана из финала ЧМ-2006.

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