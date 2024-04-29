В новом сезоне в Первой лиге планируется участие 18 команд, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, представители клубов склоняются к тому, чтобы снова разделиться на две группы – по территориальному принципу. Это облегчит логистику и существенно сэкономит средства. По примеру текущего сезона, после первого этапа определятся участники, которые продолжат борьбу в Чемпионской группе и Группе выбывания.

Во Второй лиге планируется участие 20 команд, которые также будут соревноваться в группах по территориальному принципу (в нынешнем розыгрыше разделения не было из-за небольшого количества коллективов). Конкретика с представительством появится в начале июня, когда определится, какие любительские команды успешно прошли аттестацию.

Отмечается, что сейчас уже есть предварительная договоренность об участии во Второй лиге вторых команд из УПЛ – Карпат, Руха, Ворсклы и Колоса.

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