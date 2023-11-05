Накануне в поединке 15-го тура Первой лиги Горняк-Спорт на своем поле обыграл Диназ (2:0). Однако, матч запомнится не столько победой хозяев, сколько забавным фейлом их форварда в конце встречи.

Скандал в чемпионате Украины: игрок получил красную карточку и головой ударил арбитра в грудь – видео

На 85-й минуте при счете 1:0 Горняк-Спорт перехватил мяч у соперника на своей половине поле и полетел в стремительную контратаку. Даниил Дмитриев на левом фланге заметил на противоположной стороне Артема Нижника, и отдал длинную диагональ на дальнюю стойку. 20-летний нападающий команды из Горишних Плавней вместо того, чтобы просто замкнуть в пустые ворота, наступил на мяч и упал, выдав забавный промах. К счастью для него, на добивание успел Александр Подрезан, который и сделал счет окончательным.

Напомним, Нижник больше известен болельщикам не как футболист, а как скандальный "адвокат" игроков Динамо – Дмитрия Кремчанина (18 лет), Кирилла Осипенко (17 лет) и Владислава Герича (17 лет), которых заметили после выхода из ночного клуба в комендантский час. Тогда Артем в одной из соцсетей на русском языке написал "Угомонитесь, журналюги", чем открыл настоящий "ящик Пандоры" среди футболистов – из-за поддержки нарушителей режима клубам срочно пришлось проводить воспитательную работу со своими игроками, а некоторых даже штрафовать.

Первая лига: Металлист драматично проиграл и остался на дне, матчи Карпат и Ингульца перенесли