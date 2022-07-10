Ворскла и АИК получили арбитра на первую встречу в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций.

Поединок доверили 36-летнему швейцарцу Урсу Шнидеру, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Марк Цюрхер и Беньямин Цюрхер, резервный арбитр – Свен Вольфенсбергер. На этой стадии турнира VAR не предусмотрен. Шнидер не может похвастаться большим опытом на международной арене – всего 8 матчей за всю карьеру. В нынешнем сезоне он уже успел отсудить одну игру предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, матч Ворскла – АИК состоится 21 июля, но полтавчане будут сугубо номинальным хозяином стадиона в Стокгольме.

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