Наш соотечественник войдет в интернациональную бригаду рефери.

Уже сегодня, 14 апреля, Шахтер проведет свой второй поединок в рамках благотворительного турне против гданьской Лехии. Главным арбитром матча станет Шимон Марциняк, только во вторник отсудивший четвертьфинальную встречу Лиги чемпионов между Реалом и Челси (2:3).

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По сообщению официального сайта УАФ, польскому рефери будет помогать украинский судья Дмитрий Кривушкин. Наш соотечественник, который временно трудоустроился в Польше, будет исполняет обязанности четвертого арбитра.

Напомним, поединок с Лехией стартует в 20:30. В первом благотворительном матче Шахтер минимально уступил греческому Олимпиакосу (0:1).

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