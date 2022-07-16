Український рефері Дмитро Кривушкін буде обслуговувати поєдинок найвищого польського дивізіону, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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38-річний суддя стане резервним арбітром матчу 1-го туру чемпіонату Польщі сезону-2022/23 між плоцькою Віслою та гданською Лехією. Гра відбудеться у неділю, 17 липня. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Кривушкін на початку повномасштабної війни в Україні виїхав з дружиною та трьома дітьми до Польщі. Там пройшов обкатку на матчах третього та другого польських дивізіонів. Окрім того, він судив благодійний поєдинок між Лехією та Шахтарем, який проходив у Гданську.

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