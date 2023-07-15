Украинские военные поздравили Ярмоленко с возвращением в Динамо – мощное видео
Наши защитники с фронта передали поздравление Андрею Ярмоленко и выразили свои пожелания.
"Ярмола, братец, поздравляем с возвращением домой. Болельщики Динамо Киев уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению.
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Ждем золотые медали в Киеве и Лигу чемпионов", – сказали фанаты на видео.
Андрей Ярмоленко этим летом вернулся в Динамо. Полузащитник подписал соглашение на два года. Ярмоленко выступал за киевскую команду с 2007 по 2017 годы. За свою карьеру 33-летний футболист играл за такие клубы, как Боруссия Д, Вест Хэм и Аль-Айн.
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