Наши защитники с фронта передали поздравление Андрею Ярмоленко и выразили свои пожелания.

"Ярмола, братец, поздравляем с возвращением домой. Болельщики Динамо Киев уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению.

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Ждем золотые медали в Киеве и Лигу чемпионов", – сказали фанаты на видео.

Андрей Ярмоленко этим летом вернулся в Динамо. Полузащитник подписал соглашение на два года. Ярмоленко выступал за киевскую команду с 2007 по 2017 годы. За свою карьеру 33-летний футболист играл за такие клубы, как Боруссия Д, Вест Хэм и Аль-Айн.

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