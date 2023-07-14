УПЛ утвердила даты и время матчей 1-го тура – игру участников еврокубков перенесли
УПЛ официально объявила расписание первого тура сезона 2023/24.
Старт нового сезона украинской Премьер-лиги запланирован на пятницу, 28 июля. Первый тур растянется на три игровых дня, сообщает пресс-служба УПЛ.
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1 ТУР
28 июля (пятница)
Оболонь – Колос – 17:00
Верес – Полесье – 19:00
29 июля (суббота)
Рух – Заря – 15:00
Металлист 1925 – Шахтер – 17:00
30 июля (воскресенье)
ЛНЗ – Черноморец – 13:00
Александрия – Кривбасс – 15:00
Динамо – Минай – 17:00
Встреча между Ворсклой и СК Днепр-1 состоится позже, поскольку оба клуба выступают в еврокубках. Напомним, что полтавская команда 27 июля сыграет в квалификации Лиги конференций с победителем пары ДАК 1904 – Дила, а днепряне 25 июля встретятся с Панатинаикосом в квалификации Лиги чемпионов.
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