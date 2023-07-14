Старт нового сезона украинской Премьер-лиги запланирован на пятницу, 28 июля. Первый тур растянется на три игровых дня, сообщает пресс-служба УПЛ.

Карпаты выиграли 5-й матч подряд, первое поражение Зари, Верес и Нива не доиграли: спарринги украинских клубов

1 ТУР

28 июля (пятница)

Оболонь – Колос – 17:00

Верес – Полесье – 19:00

29 июля (суббота)

Рух – Заря – 15:00

Металлист 1925 – Шахтер – 17:00

30 июля (воскресенье)

ЛНЗ – Черноморец – 13:00

Александрия – Кривбасс – 15:00

Динамо – Минай – 17:00

Встреча между Ворсклой и СК Днепр-1 состоится позже, поскольку оба клуба выступают в еврокубках. Напомним, что полтавская команда 27 июля сыграет в квалификации Лиги конференций с победителем пары ДАК 1904 – Дила, а днепряне 25 июля встретятся с Панатинаикосом в квалификации Лиги чемпионов.

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