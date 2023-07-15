Наші захисники з фронту передали вітання Андрію Ярмоленку і висловили свої побажання.

"Ярмоло, братику, вітаємо з поверненням додому. Вболівальники Динамо Київ уже зачекалися на тебе і дуже раді твоєму поверненню.

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Чекаємо на золоті медалі в Києві та на Лігу чемпіонів", – сказали фанати на відео.

Андрій Ярмоленко цього літа повернувся в Динамо. Півзахисник підписав угоду на два роки. Ярмоленко виступав за київську команду з 2007 по 2017 роки. За свою кар'єру 33-річний футболіст гра за такі клуби, як Борусія Д, Вест Хем та Аль-Айн.

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