Українські військові привітали Ярмоленка з повернення в Динамо – потужне відео
15 липня 06:30 - Читать на русском
Наші захисники з фронту передали вітання Андрію Ярмоленку і висловили свої побажання.
"Ярмоло, братику, вітаємо з поверненням додому. Вболівальники Динамо Київ уже зачекалися на тебе і дуже раді твоєму поверненню.
УПЛ затвердила дати і час матчів 1-го туру – гру учасників єврокубків перенесли
Чекаємо на золоті медалі в Києві та на Лігу чемпіонів", – сказали фанати на відео.
Андрій Ярмоленко цього літа повернувся в Динамо. Півзахисник підписав угоду на два роки. Ярмоленко виступав за київську команду з 2007 по 2017 роки. За свою кар'єру 33-річний футболіст гра за такі клуби, як Борусія Д, Вест Хем та Аль-Айн.
Динамо вирвало нічию з Янг Бойз – Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter