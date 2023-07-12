Товарищеский матч 12 июля 2023

Динамо Киев – Янг Бойз – 3:3

Голы: Дубинчак, 9, Бенито, 23, Лустенбергер, 90+1 (аг) – Элиа, 19, Нсаме, 37 (пен), Лакомы, 66

Стартовый состав Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Бенито.

Динамо провело несколько тайных спаррингов на сборах, в которых разгромило бухарестское Динамо, Триглав и вторую команду Вольфсберга. Сегодня киевляне встретились с Янг Бойз и транслировали поединок против чемпионов Швейцарии. Янг Бойз регулярно играют в Лиге чемпионов, а сезон у них начинается через 10 дней. Соперник очень серьезный, поэтому "бело-синие" вышли в сильнейшем составе с Бенито на острие атаки.

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Ярмоленко – половина команды

Андрей невероятно выделяется классом на фоне партнеров. Задает темп быстрыми решениями, отдает хитрые передачи, постоянно обостряет. Чуть ли не каждая атака Динамо шла через Ярмоленко. Перед первым голом Андрей бросил в прорыв Тымчика – защитник прострелил в штрафную, Кабаев пропустил мяч, а Дубинчак прекрасно замкнул дальнюю штангу.

Второй гол Ярмоленко придумал почти в одиночку: протянул мяч с собственной половины, обыгрался с Буяльским, нашел Тымчика и сам откликнулся на пас в штрафной, а затем пятой прострелил вдоль ворот. Бенито с помощью Шапаренко загнал мяч в сетку. А еще был крутой пас в разрез через центр. А еще был финт пяткой с подключением Тымчика и ударом Бенито в упор.

Ярмоле не нужны идеальные физические кондиции, чтобы быть лучшим в Динамо. Достаточно футбольного интеллекта и техники. Наблюдать за его игрой – одно удовольствие. Красиво и эффективно. Отдельный плюс в том, что Тымчик хорошо чувствует Андрея, дает вариант своими открываниями и не дублирует его. В следующем сезоне у Динамо всегда будет гарантированный способ доставить мяч в штрафную.

Дырявая оборона

Если в атаке все было неплохо (Тымчик, Дубинчак и Буяльский тоже имели голевые моменты), то в обороне – плохо. Футболисты Янг Бойз проскакивали защитников Динамо без особого труда. Швейцарцы перехватывали мяч в центре поля и легко доходили до ворот. Вся линия обороны "бело-синих" теряла оппонентов, опорная зона также провисала.

В середине первого тайма Янг Бойз наказали Динамо голом, когда Элиа воспользовался агрессивным выпадом Попова, оттеснил корпусом Дячука и обыграл голкипера. Ближе к перерыву "мальчики" заработали пенальти после очередной обрезки Динамо. Тымчик сыграл в собственной штрафной рукой, а Нсаме переиграл Бущана с 11-метровой отметки.

Моментов у Янг Бойз было достаточно. Фасснахт немного не попал в створ, сложный удар Малувуну потянул Бущан, а Дубинчак в последний момент помешал пробить Нсаме. В конце концов, швейцарцы организовали третий гол. Снова провалилась опорная зона – Ганвула сбросил под удар, а Лакомы прицельно пробил из "14 зоны".

Янг Бойз повели в счете и имели достаточно шансов закрыть вопрос о победителе. Леднев после паса Дубинчака мог спасти для Динамо ничью, но испортил свой момент. Героем последних минут стал Диалло. Сенегалец взял игру на себя в чужой штрафной, выполнил прострел и спровоцировал автогол Лустенбергера. Ничья.

5 лучших в Динамо

– Ярмоленко

– Тімчик (хорошее взаимодействие с Ярмолой)

– Дубинчак (острые подключения к атаке, разумные передачи)

– Бенито (здорово цеплялся за мяч, находил моменты)

– Диалло (самый активный во втором тайме)