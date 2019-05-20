"Теперь хотим повторить это в ЛЧ". Как Шахтер обыграл Вердер с Озилом и привез в Украину последний Кубок УЕФА

"Футбол 24" – о первом и пока последнем евротриумфе в истории независимой Украины. Сегодня – 10 лет со дня победы Шахтера в Кубке УЕФА.

Финальный свисток – и на поле настоящее безумие. Дарио Срна, капитан "горняков", не стесняется слез и рыдает, как младенец. Это слезы радости. Его команда только что завоевала первый европейский трофей в своей истории. В матче, сверхвыматывающем психологически и физически, бой с Вердером продлился все 120 минут.

Путь украинского клуба к "Шюкрю Сараджоглу", арене стамбульского Фенербахче, был долгим и отнюдь не усыпан лепестками донецких роз. "Горняки" стартовали в Лиге чемпионов, но без шансов проиграли Барселоне и Спортингу борьбу за первые две ступеньки своего квартета. Квалифицировавшись в 1/16 финала Кубка УЕФА, команда Луческу натужно прошла Тоттенхэм (2:0, 1:1), ЦСКА (0:1, 2:0) и киевское Динамо (1:1, 2:1). Только с Марселем в четвертьфинале было сравнительно легко (2:0, 2:1).

Зато соперник – бременский Вердер – показал себя во всей красе, играя в фирменный футбол "без тормозов". Немцы очень много пропускали, но в каждой дуэли забивали необходимое количество мячей. Против Милана – дома 1:1, на выезде 2:2, против Сент-Этьена – дома 1:0, на выезде 2:2, против Удинезе – дома 3:1, на выезде 3:3, против Гамбурга – дома 0:1, на выезде 3:2. Стоит добавить, что коллектив Томаса Шаафа, как и Шахтер, начинал с группового этапа Лиги чемпионов и оказался третьим в квартете с Панатинаикосом, Интером и Анортосисом.

Обеим командам не удалось избежать перед финалом кадровых потерь. У Шахтера игру пропускал Томаш Хюбшман – дисквалификация. Были опасения за функциональное состояние Жадсона, у которого были проблемы со здоровьем. Однако траблы Вердера были в разы серьезнее. В бан-листе оказались сразу два лидера команды – хавбек Диего и форвард Угу Алмейда. Не смог сыграть и столб обороны Пер Мертезакер – травма. А защитника Налдо и капитана команды Бауманна врачи поставили на ноги буквально в последний момент.

На предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу позволил себе мазохистский реверанс в адрес Вердера. "Жалею об отсутствии Диего. Хотелось бы посмотреть, как против него сыграли бы Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо", – удивил Мистер вместо того, чтобы тихонько порадоваться ослабленному состоянию своих соперников.

Зато перуанский форвард Вердера Клаудио Писарро не стал скрывать проблем в своем коллективе и с тревогой в голосе отметил:

"У нас прекрасные игроки атаки, мы много забиваем, и это замечательно. Но есть одно "но". В этом сезоне мы иногда забиваем четыре гола и пропускаем пять, и вот это совсем не здорово".

Матч начался и в самом деле – в обороне Вердера начали возникать провалы. Уже в дебюте должен был забивать Луис Адриано – Жадсон умело нашел щель между защитниками Вердера. Адриано мог выходить на свидание с Тимом Визе, зато пробил сразу – рядом со штангой.

Еще один проникающий пас во владения немецкого клуба закончился взятием ворот. Рац пасовал на Илсиньо, но тому принять мяч помешал главный арбитр – испанец Луис Медина Кантальехо, который случайно оказался рядом. Получилось даже к лучшему – мяч выкатился на ход Луису Адриано. Бразилец выбежал на свидание с голкипером и технично его перебросил – 1:0.

Практически сразу форвард мог делать дубль, однако со средней дистанции пробил выше ворот. Еще через мгновение возможность для удара нашел Виллиан – Визе успевает среагировать.

Вердер сравнял счет неожиданно для всех. На 34-й минуте Фернандиньо сфолил недалеко от своих ворот – штрафной. Налдо прислал мяч по центру ворот, а Пятов, такое впечатление, решил ловить, а не отбивать. Сфера коварно выскользнула из перчаток и влетела в ворота – 1:1. После такого ляпа голкипер растерялся и едва не привез второй гол, ошибившись на выходе. А после финального свистка честно признался: "Пропущенный гол от Налдо "смазал" мою радость от получения трофея".

Первый тайм закончился безумным ударом Левандовски с дальней дистанции – Визе потянул мяч в эффектном прыжке.

Во втором тайме стало больше нервов и осторожности. Развязка надвигалась неумолимо, поэтому каждая из команд пристально следила прежде всего за тем, чтобы не допустить роковую ошибку. Чувствовалось, что игра идет до одного забитого мяча. Лучший момент создал именно Вердер. Это Писарро пробил головой в самый угол, но Пятов показывает, что уже оправился от своего язвительного промаха, и в отчаянном прыжке достает мяч. Овертайм!

Кульминация наступила очень быстро. На 97 минуте Срна выполнил свою фирменную передачу в район 11-метровой отметки, а Жадсон замкнул ее одним касанием, направив мяч в сторону дальнего угла. Визе успел задеть сферу руками, но не более – она закатилась в сетку.

Вердер пошел ва-банк, но дончане слаженно выстроили оборону. Свежие игроки сыграли на руку. На последние минуты Луческу выпустил двух опорников – Гая и Дуляя. "Я не отрицал вероятности дополнительного времени", – сказал Мистер на послематчевой пресс-конференции. Зато его визави – Томас Шааф – был лишен возможности усилить игру. Свои замены он исчерпал еще на 103-й минуте.

Перед финальным свистком Шахтер мог даже увеличить преимущество, но Виллиан, перебрасывая Визе, перебросил и ворота. Финальный свисток возвестил о том, что последний, 38-й финал в истории Кубка УЕФА выиграла украинская команда. Шахтер стал 25-м клубом, которому покорился этот трофей.

"Теперь у нас новые задачи, – подытожил Мирча Луческу. – Хотим добиться того же и в Лиге чемпионов". Декларация намерений так и не вышла за рамки розовой мечты. Возможно, когда-то слова румынского тренера окажутся пророческими. Но это уже будет совсем другая команда.

Кубок УЕФА 2008/09. Финал. 20 мая

Шахтер – Вердер – 2:1

Голы: Луис Адриано, 25, Жадсон, 97 – Налдо, 35

Шахтер: Пятов, Кучер, Рац, Чигринский, Срна, Фернандиньо, Илсиньо (Гай, 110), Жадсон (Дуляй, 112), Левандовски, Виллиан, Луис Адриано (Гладкий, 90)

Вердер: Визе, Бьониш, Налдо, Прёдль, Озил, Бауманн, Фриц (Пасанен, 95), Фрингс, Нимайер (Циолис, 103), Розенберг (Хант, 76), Писарро

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