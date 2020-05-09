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Ребров стал приоритетным вариантом для Фенербахче – почему экс-наставник Динамо является идеальным кандидатом

15:10 31 Читати українською
Ребров стал приоритетным вариантом для Фенербахче – почему экс-наставник Динамо является идеальным кандидатом
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

По мнению турецких СМИ, бывший наставник Динамо считается идеальным вариантом для Фенербахче.

Стамбульский клуб рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера – это Сергей Ребров, Ненад Белица и Мануэль Пеллегрини. Кто бы не возглавил "канареек" в новом сезоне, перед ним будут стоять 5 требований.

В частности, зарплата будет составлять 1 млн евро за сезон, а претендент должен быть готов работать в условиях ограниченного трансферного бюджета. Также тренер обязан развивать молодых игроков и пообещать выиграть чемпионат. Кроме того, Эмре должен работать спортивным директором Фенербахче, сообщает Fotospor.

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По мнению издания, именно Ребров является тем, кто наиболее соответствует требованиям, а вот Ненад Белица не согласен практически на одну из них. Ребров во время работы как в Динамо, так и в Ференцвароше, давал шанс молодежи (в частности, при нем начал играть тот же Виктор Цыганков). Самым дорогим его приобретением стал Лукаш Теодорчик (около 4 млн евро), а также 45-летний украинец трижды стал чемпионом – дважды в УПЛ и однажды в Венгрии.

Также издание отмечает, что Ребров получает в Венгрии довольно скромную зарплату (около 400 тысяч евро в год), а опыт выступлений в Фенербахче в статусе игрока поможет ему быстрее адаптироваться в клубе.

Напомним, украинец возглавляет Ференцварош с лета 2018 года и стал с командой чемпионом страны. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

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