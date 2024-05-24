Первый по-настоящему опасный момент в матче сразу же завершился голом: Оливье Тилль закрутил с углового прямо в ворота под дальнюю штангу. Вскоре Бессала должен был удваивать, добивая с линии штрафной, но Домолега среагировал на удар. В середине тайма кипер Ворсклы спас во второй раз, помешав выходу соперника один на один.

ЛНЗ победил Ворсклу благодаря шедевру Тилля – черкасцы завершили дебютный сезон в УПЛ на седьмой позиции

Глущенко обводящим ударом попытался застать врасплох Самойленко, но не удалось. На последних минутах Тилль пытался повторить свой шедевр с еще одного углового. После перерыва Олвие со штрафного закручивал под перекладину – кипер в прыжке перевел за ворота. На 55-й Ворскла была обязана сравнивать, но затяжную атаку Бацула завершил крайне неудачно. На последних минутах Прядун выдал роскошную бисиклету, но снова спас Домолега.