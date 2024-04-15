В битве лидеров женской Суперлиги Турции между Фомгетом и Галатасараем победителями вышли первые. Команды обменялись голами в первом тайме, а во второй половине счет был 2:2 до 82-й минуты.

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Именно тогда Ольга Овдийчук забила настоящий шедевр. Украинка пошла подавать угловой и решилась на "сухой лист". Получилось классно – мяч перелетел вратаря и залетел в дальний угол.

Этот гол Овдийчук стал победным – игра завершилась со счетом 3:2. Фомгет набрал 60 очков и приблизился к Галатасараю, который возглавляет турнирную таблицу с 62 пунктами. К слову, за Фомгет выступают еще одна украинка – Яна Деркач.

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