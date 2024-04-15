У битві лідерів жіночої Суперліги Туреччини між Фомгетом та Галатасараєм переможцями вийшли перші. Команди обмінялись голами в першому таймі, а в другій половині рахунок був 2:2 до 82-й хвилини.

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Саме тоді Ольга Овдійчук забила справжній шедевр. Українка пішла подавати кутовий та зважилась на "сухий лист". Вийшло класно – м'яч перелетів воротарку та залетів у дальній кут.

Цей гол Овдійчук став переможним – гра завершилась з рахунком 3:2. Фомгет набрав 60 очок та наблизився до Галатасарая, який очолює турнірну таблицю з 62 пунктами. До слова, за Фомгет виступають ще одна українка – Яна Деркач.

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