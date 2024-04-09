Женская сборная минимально уступила на выезде хорваткам в рамках квалификации на чемпионат Европы.

Евро-2025, квалификация, группа В4

Хорватия – Украина – 1:0

Гол: Лойна, 18

Украина удачно начала отбор на Евро-2025, обыграв Косово. Во втором туре наши девушки поехали в гости к Хорватии.

Сборная Украины триумфально стартовала в отборе на Евро-2025 – "сине-желтые" разбили соперниц из Косова и возглавили группу

Удалось активно начать и забить быстрый гол на второй минуте, однако взятие ворот отменили – Кравчук перед точным ударом подыграла себе рукой. Украинки прессинговали и пытались захватить инициативу, но пропустили досадный гол.

Лойна красиво забила прямым ударом со штрафного с очень острого угла. Наша вратарь Келюшик грубо ошиблась, запустив мяч себе за спину.

Команда Владимира Пятенко продолжала давить даже после пропущенного. Позиционные атаки не приносили моментов, однако штрафные от Петрик заставляли хорваток нервничать.

Лучший шанс сравнять счет имела Кравчук. Роксолана сама оказалась перед воротами после прострела Шматко, но умудрилась попасть в голкипера.

Весь второй тайм украинки атаковали, не выпуская соперниц за центр поля. Остро пробивали Котик и Овдийчук, два шанса имела Андрухив, Апанащенко попала в стойку, а удар Молодюк заблокировали на линии ворот.

Украина так и не сумела отыграться, хотя сделала достаточно даже для победы. После сегодняшнего матча Хорватия догнала нашу сборную в таблице группы, набрав три очка. Возглавляет квартет Уэльс.