Украинский полузащитник Даниил Кревсун стал главным героем матча 8-го тура юниорской Бундеслиги между Бохумом и дортмундской Боруссией.

Юниорская Бундеслига, 8-й тур, Запад

Бохум U-19 – Боруссия U-19 – 1:3

Голы: Бернсдорф, 6 – Кревсун, 4, 55, Рийхофф, 8, (пен.)

Дортмундская Боруссия U-19 уверенно победила сверстников из Бохума. Наш соотечественник Даниил Кревсун открыл счет уже на 4 минуте, выведя "шмелей" вперед. Бохум моментально отыгрался.

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Но уже на 8 минуте Боруссия снова вела в счете благодаря реализованному пенальти Рийхоффа. А после перерыва Кревсун оформил дубль, поставив точку во встрече.

Добавим, что Боруссия Д U-19 одержала восьмую победу за 8 туров, имея фантастическую разницу мячей – 26:2. Бохум же расположился на седьмой строчке. Что касается Кревсуна, то украинец забил уже 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах сезона.

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