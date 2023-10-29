В матче 9-го тура чемпионата Германии Айнтрахт на своем поле расписал ничью с Боруссию Д (3:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Дортмундская Боруссия в случае успеха с Айнтрахтом могла выходить на чистую третью строчку, воспользовавшись неожиданным вчерашним фиаско Штутгарта. Но уже в начале игры "шмели" пропустили: Вольф сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Мармуш. Окрыленные хозяева продолжили создавать моменты и лишь реакция Кобеля спасала дортмундцев.

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В середине тайма в очередной атаке игроки Айнтрахта организованно вышли из-под прессинга, быстро доставили мяч в штрафную и начали расстреливать кипера Боруссии: Бута пробил, Кобель отбил, Бута пробил второй раз, Кобель снова отбил, но на третье добивание от Мармуша уже не успел.

Почти сразу Грегор, который был лучшим у "шмелей", попросил замену – он так и не оправился от удара в нос от Шлоттербека в одном из стыков. Вместо него вышел Майер, который почти сразу едва не привез пенальти в свои ворота, бросившись в ноги Мармушу на выходе и завалив последнего. VAR долго изучал эпизод, но решил пожалеть гостей (формально нарушение было, но картинное падение после контакта сыграло на руку вратарю). Уже в добавленное время Забитцер оформил гол в раздевалку и вернул Боруссию в игру.

После отдыха Дортмунд забил второй раз, сделав счет нелогичным и несправедливым. В середине тайма Айнтрахт поймал Боруссию на контратаке, Шаиби оказался во вратарской и под давлением двух защитников умудрился точно пробить в противоход киперу. За 10 минут до завершения основного времени Адееми с левого фланга прострелил во вратарскую, а Брандт ворвался из глубины и замкнул, снова сделав счет равным – Юлиан стал лучшим бомбардиром "шмелей" с 4-мя голами.

Ничья принесла Боруссии 21 очко и оставила пятой в турнирной таблице Бундеслиги, Айнтрахт с 14-ю пунктами седьмой.

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