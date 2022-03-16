Гол защитника Термалики Артема Путовцева не имел никакого спортивного значения, но был очень символичен.

Вчера команда опытного защитника, имеющего в своем активе один матч за сборную Украины, без шансов уступила Легии. Чемпион Польши двух последних сезонов забил четыре гола, а пропустил только один.

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За Термалику отличился украинец Артем Путовцев. Защитник мощным ударом вогнал мяч в сетку после розыгрыша штрафного. Учитывая счет, празднование было скромным, но эмоциональным. Путовцев поцеловал капитанскую повязку, стилизованную в цветах флага Украины.

К слову, 33-летний защитник выступает за Термалику с 2016 года. В прошлом сезоне помог команде подняться в Экстраклясу, в текущей кампании провел 15 поединков (1 гол, 1 ассист).

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