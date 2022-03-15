Украинский полузащитник Артем Полярус нашел новый клуб после бегства из Российской Федерации.

29-летний хавбек присоединился к Термалике Нецече, сообщает пресс-служба клуба . По данным Transfermarkt, контракт с Артёмом подписан до лета 2024 года.

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Полярус перебрался к аутсайдеру польской Экстраклясы свободным агентом, ведь в начале марта после вторжения России в Украину досрочно расторг контракт с Ахматом, которым занимается террорист Рамзан Кадыров.

Заметим, Артем является воспитанником Александрии, в стране-оккупанта он выступал с лета 2019-го за Химки и вышеупомянутый Ахмат.

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