Гол захисника Термаліки Артема Путівцева не мав жодного спортивного значення, але був дуже символічним.

Учора команда досвідченого оборонця, який має у своєму активі один матч за збірну України, без шансів поступилася Легії. Чемпіон Польщі двох останніх сезонів забив чотири голи, а пропустив лише один.

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За Термаліку відзначився українець Артем Путівцев. Захисник потужним ударом увігнав м'яч в сітку після розіграшу штрафного. Зважаючи на рахунок, святкування було скромним, але емоційним. Путівцев поцілував капітанську пов'язку, яка була стилізована у кольорах прапора України.

До слова, 33-річний захисник виступає за Термаліку з 2016 року. В минулому сезоні допоміг команді піднятися в Екстраклясу, у поточній кампанії провів 15 поєдинків (1 гол, 1 асист).

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