Супряга мог перебраться в Серию А за 1 млн евро, – СМИ

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга в летнее трансферное окно мог переехать в итальянскую Серию А за 1 млн евро.

СПАЛ предлагал за 18-летнего нападающего 1 млн евро, сообщает FootballHub.

По информации источников, СК Днепр-1 получил официальное предложение от "бело-голубых" по Супряге, но ответил на него отказом. Делали ли феррарцы новые предложения по форварду – пока неизвестно. Ранее главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко говорил, что Супрягой интересуются гранды украинского футбола.

В сезоне 2017/18 Владислав Супряга провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Сейчас молодой нападающий участвует в Евро-2018 в составе сборной Украины U-19.

Чемпионы мира и звезды для Барселоны и Реала: кого Украина уже шокировала на Евро-2018 U-19