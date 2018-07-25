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Супряга мог перебраться в Серию А за 1 млн евро, – СМИ

19:01 5 Читати українською
Супряга мог перебраться в Серию А за 1 млн евро, – СМИ
Владислав Супряга / СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга в летнее трансферное окно мог переехать в итальянскую Серию А за 1 млн евро.

СПАЛ предлагал за 18-летнего нападающего 1 млн евро, сообщает FootballHub.

По информации источников, СК Днепр-1 получил официальное предложение от "бело-голубых" по Супряге, но ответил на него отказом. Делали ли феррарцы новые предложения по форварду – пока неизвестно. Ранее главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко говорил, что Супрягой интересуются гранды украинского футбола.

В сезоне 2017/18 Владислав Супряга провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Сейчас молодой нападающий участвует в Евро-2018 в составе сборной Украины U-19.

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Трансферы Чемпионата Италии Владислав Супряга Владислав Супряга СПАЛ СПАЛ СК Днепр-1 СК Днепр-1 Италия Первая лига Трансферы Трансферы чемпионата Украины
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