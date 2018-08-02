Коноплянка может продолжить карьеру в Эспаньоле и готов ради этого идти на уступки

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка прикладывает усилия, чтобы покинуть немецкую Бундеслигу.

Отец Евгения Коноплянки, который является его агентом, предложил услуги своего сына Эспаньолу. Каталонский клуб сейчас изучает возможность такого трансфера, но еще не контактировал с Шальке относительно игрока сборной Украины, сообщает ведущий радио Tiempo de Espanyol Хавьер де Аро.

На пути такого перехода может стать высокая зарплата Коноплянки, который в Германии получает на уровне одного из самых высокооплачиваемых игроков Эспаньола Диего Лопеса (около 2,5 млн евро). Впрочем, украинец якобы готов пойти на снижение своих доходов ради того, чтобы сменить клуб.

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Евгений до сих пор хочет покинуть Бундеслигу, а приоритетным вариантом развития карьеры видит Испанию. Поэтому его отец вышел на посредников, которые обеспечили контакт с Эспаньолом. Если "попугаи" заинтересуются Коноплянкой, тогда начнут переговоры с Шальке. Речь идет лишь об аренде игрока, ведь каталонцы не могут себе позволить приобретение украинца.

Напомним, что Коноплянка выступал в Примере за Севилью, откуда перешел в Шальке. В прошлом сезоне он провел за "кобальтовых" 30 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

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