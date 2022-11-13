Украинский защитник Александр Драмбаев, выступающий на правах аренды из Шахтера за Зюлте-Варегем, сыграл свой очередной поединок в Лиге Жупиле.

Чемпионат Бельгии, 17-й тур

Зюлте-Варегем – Эйпен – 5:5

Голы: Гано, 39, 45+3, Брем, 83, Фадера, 84, 88 – Ндри, 9, Чарльз-Кук, 20, Нуху, 41, Ламберт, 56, Сумано, 90+4

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В матче 17-го тура Лиги Жупиле Зюлте-Варегем расписал боевую ничью с Эйпеном. Аутсайдеры турнирной таблицы устроили настоящую перестрелку, забив в ворота друг друга по 5 голов. Гости уже в середине первого тайма вели со счетом 2:0, а на перерыв ушли побеждая 3:1.

На 57-й минуте в составе хозяев вышел украинский защитник Александр Драмбаев – на тот момент его команда "горела" 2:4. Зюлте-Варегем при непосредственном участии нашего соотечественника удалось в течение 5 минут забить трижды и вырваться вперед. Однако удержать победу фландрийцы не смогли – на четвертой добавленной минуте гости забили свой пятый гол, установив окончательный счет.

Как следствие, Зюлте-Варегем с 13 очками расположился на 16-й строчке, Эйпен с 16-ю пунктами – пятнадцатый. Для Драмбаева этот поединок стал 17-м в составе бельгийского клуба (1 гол).

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