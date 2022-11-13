"Болельщики, безусловно, будут довольны матчем против Аль-Шарджа. Мы приехали, чтобы победить, и продолжим бороться за сохранение чемпионского титула.

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Я хотел бы поблагодарить болельщиков Аль-Айна за их мощную поддержку до, во время и даже после окончания матча.

Нелегко начинать все снова, когда ты пропускаешь в самом начале противостояния. Мы пропустили гол по ошибке. Перед матчем мы говорили, что наш соперник – сильная команда, которая имеет отличную линию нападения", – цитирует Реброва пресс-служба Аль-Айна.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата ОАЭ Ярмоленко и Ко до 88-й минуты "горели" 0:2, однако сумели забить дважды и спасли ничью. Как следствие Аль-Айн в турнирной таблице с 17 очками идет шестым и отстает от лидера на 5 пунктов.

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