Український захисник Олександр Драмбаєв, який на правах оренди з Шахтаря виступає за Зюлте-Варегем, зіграв свій черговий поєдинок у Лізі Жупіле.

Чемпіонат Бельгії, 17-й тур

Зюлте-Варегем – Ейпен – 5:5

Голи: Гано, 39, 45+3, Брем, 83, Фадера, 84, 88 – Ндрі, 9, Чарльз-Кук, 20, Нуху, 41, Ламберт, 56, Сумано, 90+4

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У матчі 17-го туру Ліги Жупіле Зюлте-Варегем розписав бойову нічию з Ейпеном. Аутсайдери турнірної таблиці влаштували справжню перестрілку, забивши у ворота один одного по 5 голів. Гості вже в середині першого тайму вели з рахунком 2:0, а на перерву пішли перемагаючи 3:1.

На 57-й хвилині у складі господарів вийшов український захисник Олександр Драмбаєв – на той момент його команда "горіла" 2:4. Зюлте-Варегему за безпосередньої участі нашого співвітчизника вдалось протягом 5 хвилин забити тричі і вирватись вперед. Однак, втримати перемогу фландрійці не змогли – на четвертій доданій хвилині гості забили свій п'ятий гол, встановився остаточний рахунок.

Як наслідок, Зюлте-Варегем з 13 очками розташувався на 16-й сходинці, Ейпен з 16-ма пунктами – п'ятнадцятий. Для Драмбаєва цей поєдинок став 17-м у складі бельгійського клубу (1 гол).

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