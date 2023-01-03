Лонгфорд Таун официально подтвердил подписание 26-летнего украинца на сезон-2023. Новый клуб Серденюка выступает во втором по уровню дивизионе Ирландии.

Лидер молодежной сборной Украины вернулся в Славию и вместе с земляком может бороться за чемпионство

На родине хавбек защищал цвета Балкан, Кременя, Черноморца и Реал Фармы. 1 сентября 2022 года Серденюк присоединился к ирландскому гранду – Шэмрок Роверс. В составе "обручей" провел 3 неполных поединка чемпионата и 2 Лиги конференций. Команда стала чемпионом Ирландии, однако контракт с украинским легионером не продлили.

Новый сезон в Ирландии стартует в середине февраля. Серденюк попытается помочь Лонгфорду пойти на повышение. В прошлой кампании команда пробилась в плей-офф, но сразу же выбыла из борьбы.

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