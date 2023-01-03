Пражская Славия снова имеет двух украинских легионеров в своем составе.

Столичный клуб объявил о возвращении нескольких игроков из аренд. Среди них и защитник Максим Таловеров, полгода отыгравший за Слован Либерец.

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Центрбек присоединился к Славии год назад, однако закрепиться с первого раза не удалось. В Словане Таловеров имел стабильную игровую практику в течение первой части сезона – 16 матчей, 2 гола и 1 ассист. Теперь Максим будет снова выступать вместе с земляком Тарасом Качарабой, который является железным игроком основы Славии. Пражская команда ведет плотную борьбу за титул чемпиона Чехии с Викторией Пльзень. Сейчас соперник находится на вершине с 2 очками преимущества.

Добавим, что Таловеров является важным исполнителем для молодежной сборной Украины, которая следующим летом выступит на групповом этапе Евро-2023.

The first team met for the initial training of 2023 yesterday including players returning from loans - Jan Stejskal, Maksym Taloverov and Mick van Buren - and captain Jan Bořil recovering from long injury! pic.twitter.com/SXM0yuYLTg — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 3, 2023

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