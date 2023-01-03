Українець пішов на серйозне пониження в Ірландії – середняк другого дивізіону замість чемпіона країни
Півзахисник Віктор Серденюк не зміг закріпитися в еліті ірландського футболу.
Лонгфорд Таун офіційно підтвердив підписання 26-річного українця на сезон-2023. Новий клуб Серденюка виступає у другому за рівнем дивізіоні Ірландії.
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На батьківщині хавбек захищав кольори Балкан, Кременя, Чорноморця та Реал Фарми. 1 вересня 2022 року Серденюк приєднався до ірландського гранда – Шемрок Роверс. У складі "обручів" провів 3 неповні поєдинки чемпіонату та 2 Ліги конференцій. Команда стала чемпіоном Ірландії, проте контракт з українським легіонером не продовжили.
Новий сезон в Ірландії стартує в середині лютого. Серденюк спробує допомогти Лонгфорду піти на підвищення. У минулій кампанії команда пробилася до плей-офф, але відразу вибула з боротьби.
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