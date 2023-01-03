Півзахисник Віктор Серденюк не зміг закріпитися в еліті ірландського футболу.

Лонгфорд Таун офіційно підтвердив підписання 26-річного українця на сезон-2023. Новий клуб Серденюка виступає у другому за рівнем дивізіоні Ірландії.

Лідер молодіжної збірної України повернувся у Славію і разом зі земляком може боротися за чемпіонство

На батьківщині хавбек захищав кольори Балкан, Кременя, Чорноморця та Реал Фарми. 1 вересня 2022 року Серденюк приєднався до ірландського гранда – Шемрок Роверс. У складі "обручів" провів 3 неповні поєдинки чемпіонату та 2 Ліги конференцій. Команда стала чемпіоном Ірландії, проте контракт з українським легіонером не продовжили.

Новий сезон в Ірландії стартує в середині лютого. Серденюк спробує допомогти Лонгфорду піти на підвищення. У минулій кампанії команда пробилася до плей-офф, але відразу вибула з боротьби.

"Ірландці кричали "Слава Україні": наш чемпіон – про бан російської в клубі, косплей Зінченка і тату-портрет дружини