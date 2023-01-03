Празька Славія знову має двох українських легіонерів у своєму складі.

Столичний клуб оголосив про повернення кількох гравців з оренд. Серед них і захисник Максим Таловєров, який півроку відіграв за Слован Ліберец.

Славія здобула четверту поспіль перемогу – Качараба став свідком ефектного перформансу та шедевру

Центрбек приєднався до Славії рік тому, однак закріпитися з першого разу не вдалося. Натомість у Словані Таловєров мав стабільну ігрову практику упродовж першої частини сезону – 16 матчів, 2 голи та 1 асист. Тепер Максим знову виступатиме разом зі земляком Тарасом Качарабою, який є залізним гравцем основи Славії. Празька команда веде щільну боротьбу за титул чемпіона Чехії з Вікторією Пльзень. Наразі суперник перебуває на вершині з 2 очками переваги.

Додамо, що Таловєров є важливим виконавцем для молодіжної збірної України, яка наступного літа виступить на груповому етапі Євро-2023.

The first team met for the initial training of 2023 yesterday including players returning from loans - Jan Stejskal, Maksym Taloverov and Mick van Buren - and captain Jan Bořil recovering from long injury! pic.twitter.com/SXM0yuYLTg — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 3, 2023

Миколенко наблизив Зінченка до титулу, зупинивши Ман Сіті: не стримав Мареза, довів Холанда та створив умови для шедевра