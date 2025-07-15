Новичок АПЛ объявил список игроков, которые отправляются в турне по Португалии. Главный тренер "черных котов" Режис Ле Бри берет с собой 6 молодых футболистов академии, среди которых 20-летний украинец Тимур Тутеров.

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Атакующий полузащитник неплохо проявил себя в молодежке Сандерленда, оформив 7 голов и 4 ассиста в 29 матчах. Тутеров еще не дебютировал за первую команду, но вызов на сборы – очень оптимистичный сигнал для молодого украинца. А вот Назарий Русин в список ожидаемо не попал и явно будет искать новое место работы этим летом. Сандерленд откроет португальское турне 19 июля спаррингом против Севильи.

Напомним, Тутеров – уроженец Крыма, а к "черным котам" перебрался в апреле 2023 года из ковалевского Колоса. Недавно Сандерленд продлил контракт с вингером, подчеркнув веру в его перспективы.

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