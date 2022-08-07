Кишварда обыграла Мезекевешд в поединке 2-го тура чемпионата Венгрии, а один из голов в активе украинца Богдана Мельника. Читайте отчет о встрече и смотрите видео голов на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии 2022/23, 2-й тур

Кишварда – Мезекевешд – 4:2

Голы: Цамай, 6, Мельник, 37, Илиевски, 49, Маковски, 56 – Матеус, 45+3, (аг.), Юрина, 79

Удаление: Шмидль, 35 (Мезекевешд)

Кишварда в результативной встрече обыграла Мезекевешд. Уже на 6-й минуте Цамай вывел Кишварду вперед в счете, а на 35-й минуте Мезекевешд остался в меньшинстве из-за фол последней надежды. Именно после этого забил Мельник, добив мяч в ворота после неудачного сейва голкипера. До перерыва Матеус срезал мяч в свои ворота, поэтому первый тайм завершился со счетом 2:1.

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Илиевски на старте второй половины снова увеличил преимущество до двух голов, а Маковски сделал его разгромным. Точку в матче поставил Юрина, который отквитал один из мячей. Обзор поединка можно посмотреть по ссылке.

Таким образом, Кишварда набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу благодаря лучшей разнице мячей. Мезекевешд с 1 пунктом остался десятым.

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