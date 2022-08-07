Кішварда переграла Мезекевешд у поєдинку 2-го туру чемпіонату Угорщини, а один із голів в активі українця Богдана Мельника. Читайте звіт про зустріч та дивіться відео голів на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини 2022/23, 2-й тур

Кішварда – Мезекевешд – 4:2

Голи: Цамай, 6, Мельник, 37, Ілієвскі, 49, Маковскі, 56 – Матеус, 45+3, (аг.), Юріна, 79

Вилучення: Шмідль, 35 (Мезекевешд)

Кішварда у результативній зустрічі обіграла Мезекевешд. Вже на 6 хвилині Цамай вивів Кішварду вперед в рахунку, а на 35 хвилині Мезекевешд залишився в меншості через фол останньої надії. Саме після цього забив Мельник, добивши м'яч у ворота після невдалого сейву голкіпера. До перерви Матеус зрізав м'яч у власні ворота, тож перший тайм завершився з рахунком 2:1.

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Ілієвскі на старті другої половини знову збільшив перевагу до двох голів, а Маковскі зробив її розгромною. Крапку в матчі поставив Юріна, який відквитав один з м'ячів. Огляд поєдинку можна переглянути за посиланням.

Таким чином, Кішварда набрала 4 очки та очолила турнірну таблицю завдяки кращій різниці м'ячів. Мезекевешд з 1 пунктом залишився десятим.

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