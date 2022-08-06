Эвертон потерпел поражение от Челси в рамках 1-го тура АПЛ (0:1). Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Миколенко провел хорошие сборы с Эвертоном, поэтому его позиция в стартовом составе в начале сезона не вызывала сомнений. Правда, так было до подписания Рубена Винагре – прямого конкурента украинца с опытом игры в АПЛ и ЛЧ. Тем не менее, Фрэнк Лэмпард в матче 1-го тура против Челси на "Гудисон Парк" решил довериться именно Виталию, выпустив его в основе.

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Томас Тухель, в свою очередь, бросил в Стерлинга и Кулибали, а Кукурелью оставил в запасе. Новоиспеченный центрбек лондонцев проявил себя круто, да и Рахим был очень заметной фигурой на поле – впрочем, от его активности в первом тайме моментов практически не возникало.

Челси в принципе плохо играл до перерыва, практически ничего не создав. В основное время можно вспомнить разве что мощный выстрел Маунта метров с 20-ти и удар Канте с правого края штрафной. В обоих случаях Пикфорд парировал.

Эвертону же не повезло на старте встречи с Годфри. Защитник сыграл всего 10 минут, прежде чем получить повреждение и покинуть поле на носилках. Бена заменил Холгейт.

Это обстоятельство никак не отразилось на качестве игры подопечных Фрэнка Лэмпарда. Хозяева интенсивно прессинговали, навязывали большое количество единоборств и редко ошибались в обороне. Более того – "ириски" имели две шикарные возможности, чтобы открыть счет.

Так, на 24-й минуте Миколенко исполнил классную подачу с левого фланга точно на голову Тарковски. Джеймс замкнул её сильным ударом головой под перекладину, однако Менди в головокружительном прыжке спас Челси.

На 41-й Грей и Гордон вылетали в контратаку 2-в-1, но Демарай запорил её пасом в ноги Тьягу Силве. Кроме того, было пару неприятных ситуаций в штрафной лондонцев. Логического завершения они не получили.

Арбитр Крейг Поусон вследствие паузы на помощь Годфри компенсировал к первому тайму 8 минут. Челси всё это время кружил на трети поля хозяев, однако ворваться внутрь штрафной и что-то создать не получалось.

Казалось, что тайм завершится "нулями", но на 6-й компенсированной минуте "ирисок" подвёл Дукуре – Чилвелл влетел в штрафную Эвертона, а Шейк жестко подтолкнул Бена. Пенальти! Жоржинью уверенно его реализовал. 1:0.

Второй тайм "ириски" начали очень активно. Так, уже через минуту после перерыва Грей открылся под заброс Ивоби и пробил с правого края штрафной в дальний нижний угол. Менди парировал! На 52-й же сравнять счёт мог Дукуре, получивший скидку от Ивоби после углового, однако переиграть Менди ему не удалось.

Шанс отличиться был и у Миколенко – Виталий получил диагональ на левый угол штрафной и вторым касанием выстрелил под дальнюю штангу. Чуть неточно!

Челси ничем интересным не отвечал. Выход Лофтуса-Чика и Пулишича на 65-й минуте никак не улучшил ситуацию в атаке, однако в середине второго тайма активность Эвертона тоже сошла на нет.

После травмы Ерри Мины (вместо него вышел Винагре) "ириски" вообще начали подсаживаться. Томас Тухель заметил эти изменения, выпустив в атаку Брою и бросив в бой новичка Кукурелью.

В заключительной части основного времени Челси таки смог прижать Эвертон, однако хозяев сильно выручил Миколенко. На 80-й минуте Виталий ценой желтой карточки не пустил в штрафную Лофтуса-Чика, а на 83-й украинец откровенно спас от пропущенного гола. Стерлинг ударом метров с шести замыкал прострел Кукурельи, но Миколенко в героическом подкате успел заблокировать мяч.

После этого игру снова приостановили, ведь одному из болельщиков на трибунах стало плохо. Арбитр компенсировал 10 минут. На этом отрезке встречи Эвертон пошел вперед всеми силами, пытаясь спасти хотя бы ничью, но ни одного момента у ворот Менди создать не удалось.

Впрочем, и Челси не смог поймать "ирисок" на контратаке. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу лондонского коллектива.

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