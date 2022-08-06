Лига 2, 2 тур

Родез – Бордо – 0:3

Голы: Игнатенко, 4, Баква, 14, Де Лима, 90+4

Жирондинцы начали борьбу за возвращение в элиту, расписав безголевую ничью против Валенсьена. Сегодня соперник был более скромным, поэтому проблем с завоеванием необходимого результата не возникло.

Таловеров забил дебютный гол за Слован – команда украинца победила со счетом 5:1

Первый и соответственно победный гол забил украинский легионер Бордо. Для Даниила Игнатенко это вообще дебютный мяч во Франции. В прошлом сезоне он ограничился тремя результативными передачами.