Игнатенко забил дебютный гол во Франции – украинец принес Бордо первую победу в новом сезоне
22:10 - Читати українською
Бордо обыграл Родез в рамках второго тура французской Лиги 2. Даниил Игнатенко забил гол.
Лига 2, 2 тур
Родез – Бордо – 0:3
Голы: Игнатенко, 4, Баква, 14, Де Лима, 90+4
Жирондинцы начали борьбу за возвращение в элиту, расписав безголевую ничью против Валенсьена. Сегодня соперник был более скромным, поэтому проблем с завоеванием необходимого результата не возникло.
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Первый и соответственно победный гол забил украинский легионер Бордо. Для Даниила Игнатенко это вообще дебютный мяч во Франции. В прошлом сезоне он ограничился тремя результативными передачами.
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