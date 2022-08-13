Черно Море одержало минимальную победу над Пирином в матче 6-го тура болгарского первенства, а единственный мяч в поединке забил украинец Евгений Сердюк. Читайте отчет о встрече и смотрите видео гола на Футбол 24.

Чемпионат Болгарии 2022/23, 6-й тур

Черно Море – Пирин – 1:0

Гол: Сердюк, 3

Уже в дебюте встречи Сердюк стал героем встречи, забив победный гол. Украинец запрессинговал защитника на правом фланге атаки, перехватил мяч, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол.

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В итоге команды провели достаточно ровный поединок, имея равное количество ударов, однако именно Черно Море с Сердюком в составе праздновало победу. Команда украинца набрала 12 очков после 5 сыгранных туров.

Новый сезон пока выходит удачным и для самого Евгения, который в 3 поединках уже дважды огорчил вратарей соперника.

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