Черно Море здобуло мінімальну перемогу над Піріном в матчі 6-го туру болгарської першості, а єдиний м'яч у поєдинку забив українець Євген Сердюк. Читайте звіт про зустріч та дивіться відео гола на Футбол 24.

Чемпіонат Болгарії 2022/23, 6-й тур

Черно Море – Пірін – 1:0

Гол: Сердюк, 3

Вже у дебюті зустрічі Сердюк став героєм зустрічі, забивши переможний гол. Українець запресингував захисника на правому фланзі атаки, перехопив м'яч, увірвався до штрафного та точно пробив у дальній кут.

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В підсумку, команди провели досить рівний поєдинок, маючи рівну кількість ударів, проте саме Черно Море з Сердюком у складі святкувало перемогу. Команда українця набрала 12 очок після 5 зіграних турів.

Новий сезон поки виходить вдалим і для самого Євгена, який у 3 поєдинках вже двічі засмутив воротарів суперника.

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