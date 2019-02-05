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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл

16:02 399 Читати українською
Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл
Владислав Нагрудный (слева) забивает за Милан
Тарас Котив Тарас Котив

Владислав Нагрудный заявляет о себе в Милане. Итальянский гранд одержал победу над международном турнире в Минске благодаря уроженцу Украины, которого называют новым Шевченко.

Накануне Милан U-14 завоевал один из многочисленных трофеев в своей истории. Юношеская команда "россонери" победила в столице Беларуси на турнире, где била в финале киевское Динамо 1:0. Юные миланиста не пропустили на турнире ни одного гола, а победу на Кубке Минска принес именно 13-летний Нагрудный, родители которого родом из Черновцов. Гол вполне себе в стиле его украинского предшественника в Милане Андрея Шевченко. Протащил мяч на скорости и мощно пробил в угол. Будто бы для того, чтобы сравнения были еще сильнее, на спине крайнего форварда красовался культовый 7-й номер.

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В юношеском первенстве Италии Нагрудный часто забивает, среди других и в миланском дерби. Становился лучшим бомбардиром другого представительного турнира в 2018-м году Коппа Куаренги, на котором "россонери" соревновались, в частности, с Тоттенхэмом, Интером и Торино. Там он также сделал решающий вклад в финале, оформив дубль. Паренек со скоростью, техникой, поставленным ударом с дальней дистанции и инстинктом киллера в штрафной. Благодаря хорошо выстроенной обороне и его снайперским качествам Милан, который впервые в истории принял участие в Кубке Минска, сразу же выиграл турнир.

"Динамо было самым сильным соперником, которого мы встречали на турнире. Против них было интересно, это физически сильные ребята, и мы вынуждены были выложиться по полной. Я не делал это умышленно, но просто нужно было забить, чтобы победить", - отвечает Нагрудный на чистом итальянском через переводчика, известного скаута Алекса Великих, на вопрос о своих украинских корнях и голе в ворота Динамо.

Влады, как себя называет в соцсетях, родился в Италии и является продуктом местной футбольной школы. Родители покинули Украину еще в 1990-х. Неизвестно, сможем ли мы рассчитывать на его помощь в будущем хотя бы в юношеских и молодежных сборных. Неприятные прецеденты были: потеряли таланта из академии ПСЖ Самойлова, который родился в Киеве в семье легенды Динамо, и представителя Вильярреала Воронина (родом из Луцка). Почему? Функционеры соседних государств оказались более проворными делками, а украинцы так и не дождались позитивных сигналов от своих земляков.

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Похожая ситуация может случиться и с Нагрудным. Есть большой риск, что забивного Влада позовут в юношескую сборную Италии, Румынии или даже Молдовы. А может, все-таки нашим чиновникам из Федерации футбола Украины пора прекратить спать и играть в гордость (мол, талантливый юноша едва ли не сам должен что-то клянчить и обивать наши пороги), чтобы потом не приходилось думать о натурализации бразильцев или аргентинцев? Примеры Шуранова, а еще раньше Воронина, которые пробивались в ряды "сине-желтой" национальной команды из футбольных школ Германии, можно и нужно распространять на другие страны.

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