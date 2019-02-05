Украинец феерит за Милан – гол-красавец в ворота Динамо, победа на юношеском турнире и Шева-стайл

Владислав Нагрудный заявляет о себе в Милане. Итальянский гранд одержал победу над международном турнире в Минске благодаря уроженцу Украины, которого называют новым Шевченко.

Накануне Милан U-14 завоевал один из многочисленных трофеев в своей истории. Юношеская команда "россонери" победила в столице Беларуси на турнире, где била в финале киевское Динамо 1:0. Юные миланиста не пропустили на турнире ни одного гола, а победу на Кубке Минска принес именно 13-летний Нагрудный, родители которого родом из Черновцов. Гол вполне себе в стиле его украинского предшественника в Милане Андрея Шевченко. Протащил мяч на скорости и мощно пробил в угол. Будто бы для того, чтобы сравнения были еще сильнее, на спине крайнего форварда красовался культовый 7-й номер.

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