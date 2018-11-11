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Милан – Ювентус: почему Шевченко – до сих пор символ великого дерби в Италии

13:16 123 Читати українською
Милан – Ювентус: почему Шевченко – до сих пор символ великого дерби в Италии
Андрей Шевченко та Дженнаро Гаттузо – когда-то игроки Милана, теперь тренеры: сборной Украины и "россонери"
Тарас Котив Тарас Котив

Гол-красавец, который забил легендарный украинец Андрей Шевченко в составе Милана, даже 17 лет спустя борется за звание лучшего взятия ворот Ювентуса в истории великой битвы Кальчо.

Шева оставил определяющий след в истории "россонери". Матчи и голы, которые не забудет ни один фанат клуба. Ювентус был одной из любимых жертв Шевченко (всего 7 клубов Серии А страдали от него больше). Накануне воскресного дерби официальный сайт Милана провел своеобразный турнирчик в соцсетях. Четвертьфиналы, полуфиналы и решающий бой лучших голов игроков Милана во встречах против Юве. В главных соцсетях свои голоса отдают тифози "красно-черных", которые и определяют победителей.

"Милан" золотой эпохи Шевченко. Где они сейчас

В 1/4 нынешний наставник сборной Украины заочно триумфовал со своим взятием ворот Буффона (9 декабря 2001) в соревновании с Грациано Маннари (март 1989). В других парах Карло Анчелотти победил Кларенса Зеедорфа, Роберто Донадони – Марко ван Бастена, а Мануэль Локателли – Роналдиньо.

В полуфинале гол Шевченко столкнулся с бешеным ударом молодого полузащитника сборной Италии и также одержал верх. В финале украинцу противостоит его бывший тренер Карло Анчелотти, который красиво забивал в декабре 1990. Не исключено, что экс-динамовец победит. Ведь тот гол ведущие СМИ Италии до сих пор вспоминают как один из величайших в Кальчо и называют невозможным из-за позиции удара.

Кроме этого, Милан определил 3 наиболее эпохальных матча против Ювентуса в чемпионате Италии. Здесь Шева также присутствует. "Машина времени: топ-3 матча с Юве" – под таким заголовком "россонери" на своем официальном сайте вспоминают памятные поединки с туринским грандом.

В сезоне 1993/94 команда Капелло только на 3 очка опередила "Старую Синьору" в борьбе за Скудетто. Милан с Папеном, Барези, Паоло Мальдини, Костакуртой, Альбертини, Бобаном уступал дома. Спорный пенальти заработал и реализовал Роберто Баджо. Юве Трапаттони, за который также играли Конте, Раванелли, Да Ливио и Перуцци, упустил победу из-за гола Альбертини.

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Март 2003-го, за 2 месяца до того самого финала Лиги чемпионов, в котором Шевченко нанес великому голкиперу психологическую травму своим решающим пенальти в послематчевой серии. Пиппо Индзаги на тот момент еще не забивал Буффону с тех пор, как перешел в Милан. Украинец попытался перевести на партнера, вратарь заблокировал. И тогда Андрей хладнокровно решил ситуацию уже сам. Павел Недвед ответил своим голом. Однако Индзаги вырвал победу, пустив мяч между ног Буффону.

Май 2010-го. Последний матч в карьере Фабио Каннаваро испортил Роналдиньо. Еще в первом круге он положил 2 мяча Буффону и хотел повторить свой фокус на Сан-Сиро. Успешно – чувствительное поражение 0:3 увенчало провальный сезон Ювентуса, который финишировал на 7-м месте, пропустив вперед, в частности, Сампдорию и Палермо.

В контексте того, что Гаттузо (как главный тренер) и Паоло Мальдини (как функционер) 11 ноября снова выступят единым фронтом против Ювентуса, официальный сайт Милана также вспомнил матч дебютного сезона Шевы в Италии. Дубль экс-нападающего сборной Украины не позволил туринцам почтить свою легенду Карло Паролу, который умер за несколько дней до той игры. Фанаты Лацио могут благодарить Андрея – его голы позволили римлянам на 1 балл обойти Юве на финише сезона 1999/00, а Милан квалифицироваться напрямую в ЛЧ с третьего места.

Для самого Шевченко это дерби значительно более принципиальная битва, чем матчи родного Динамо против Шахтера. Он часто высказывается в прессе на стороне "россонери", хотя дипломатично молчит перед Классическими битвами УПЛ. "Вперед, Рино. Давайте, ребята. Я снова на вашей стороне в воскресенье", – так в своем Инстаграм наставник сборной Украины ждет величественного дерби Серии А, которое стартует воскресным вечером в 21:30.

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Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
до матча
7
час
:
10
мин
Ювентус
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