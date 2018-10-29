Нагорняк: В сборной Украины U-17 есть Эрик Шуранов – им интересовалась Бавария

Тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк рассказал об Эрике Шуранове, который выступает за молодежные команды Нюрнберга.

"В составе сборной Украины был легионер из Германии Эрик Шуранов. Способный футболист. Он хорошо влился в коллектив, хотя это был только второй его приезд в сборную.

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На товарищеские матчи или турниры клуб его не отпускал. Эрика уже подключают к тренировкам с основным составом Нюрнберга, а это о многом говорит.

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Интересовалась этим таранным нападающим, который не обделен и техническими способностями, даже мюнхенская Бавария", – цитирует Нагорняка официальный сайт ФФУ.