Юношеская команда из Манчестера за 5 туров до финиша стала недосягаемой для своих конкурентов.

Англия, Премьер-лига U-18, Дивизион "Север", 22-й тур

Вулверхэмптон U-18 – Манчестер Юнайтед U-18 – 1:2

Голы: Маклауд, 19 – Бьянкери, 11, 23

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В матче 22-го тура АПЛ молодежь Манчестер Юнайтед на выезде сошлась с Вулверхэмптоном. Гости сумели одержать победу над соперником, забив на один мяч больше – дублем в составе "красных дьяволов" отметился уэльский нападающий Габриэле Бьянкери.

Приятно, что к победе приложил ногу этнический украинец Зах Бауманн, который отметился ассистом во время первого гола (наш земляк вышел в старте и провел на поле 61 минуту).

Победа над "волками" принесла Ман Юнайтед 59 очков – они стали недосягаемыми для Манчестер Сити, который с 43 пунктами идет вторыми. Таким образом Бауманн и Ко за 5 туров до финиша стали досрочными победителями АПЛ U-19 в дивизионе "Север".

Напомним, 17-летний Зах родился и вырос в Великобритании, но его родители родом из Коломыи. В текущем сезоне он забил 1 мяч и отдал 1 ассист в 14 матчах за команду U-18, а также отметился 1 голом в 5 играх за U-21.

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